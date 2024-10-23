Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yüksekova’da soğuk havaların ardında başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri karla mücadele için kolları sıvadı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı kapanan yollar için ekipler devreye girerek çalışmalarına hız verdi. Her sene kasım sonlarında başlayan karla mücadele çalışma erken başlayan ekipler, kapanan yolları tek tek ulaşıma açtı.