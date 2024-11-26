Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa kar yağışı başladı.

Yüksekova’da son aylarda başlayan soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde ise yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir Türkiye’nin batısında yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, doğu illerinde de kar yağışı başladı. Soğuk havaların ardından Yüksekova’da akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Yoğun kar yağışından dolayı İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Bölgede yaşanacak olumsuz bir duruma karşı da ekipler hazır bekletiliyor.