Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı ile bastıran fırtına sonrası çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan çok sayıda araç, kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yokuşlu yolu çıkamayan bazı araçlar sürücüleri, araçlarını güvenli yerlere park ederek yürüyerek evlerine gitti. Aralıklı kar yağışı devam ederken, ekipler de olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor.

Öte yandan, Yüksekova’da yoğunlar yağışından dolayı okullara bir günlük ara verildi.