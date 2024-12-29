Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta, yoğun kar yağışı altında 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova merkeze 15 kilometre mesafedeki Gürdere köyünde ikamet eden 72 yaşındaki Kazım Altan, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Vaka adresine yönlendirilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi gönderildi. UMKE ekibi, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde hasta sağlık ekiplerine zamanında teslim edilerek, hayati tehlike atlatıldı.