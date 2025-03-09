Hakkari Yüksekova’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çerçevesinde hazırladıkları çeşitli elbiselerle dikkat çekti. ADEM bünyesinde farklı alanlarda çalışan kadınlar, meslek öğrenme fırsatı bulurken aynı zamanda evlerine maddi destek sağlıyorlar.

Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı olan Aile Destek Merkezi’nin Orman Mahallesi’nde bulunan 2. Şubesi’nde faaliyet gösteren "Kadın Giyim Modelistliği" kursunda yer alan 20 kadın, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Kadınlar, evlerinde ve çevrede buldukları atıkları getirerek emek harcayarak çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Böylelikle hem meslek sahibi oluyor, hem de evlerine maddi katkı sağlıyorlar.

"ADEM’le kadınlar güçleniyor"

Ramazan ayına rağmen özveriyle çalıştıklarını belirten usta öğretici Özlem Kılıçak, "Bu kursa katılan 20 kadınımız geri dönüşüm ile güzel ürünler üretiyor. Aile Destek Merkezi’nde çalışmaktan dolayı mutluyum. Öğrencilerimiz meslek öğrenmenin yanı sıra maddi destek de sağlıyorlar. En güzel yanı ise kadınların sosyalleşmesi. Bu kurslar hayatımızda önemli bir rol oynuyor. Gelecekte daha güzel projelerle devam edeceğiz" dedi.