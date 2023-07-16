Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sırtında insan yüzü figürü bulunan benekli kalkan böceği şaşırttı.

Mustafa Çalışkan isimli vatandaş, aracının direksiyonu üzerinde insan yüzünü andıran benekli bir böcek gördü. Çalışkan, böceği zarar vermeyecek şekilde bir kutunun içine koydu. Yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrenen Mustafa Çalışkan, çok şaşırdığını belirtti. Çalışkan, “Öğlen saatleriydi, aracımı çalışacaktım. Bindiğim sırada hemen direksiyon üzerinde bir böcek vardı ve sırtında insan yüzü figürü bulunuyordu. Şaşırdım, çünkü ilk kez böyle bir böcek gördüm. İlk olarak fotoğrafını çektim ve internette araştırdım. Bu böceğin ismi benekli kalkan böceği olarak geçiyor. Ben de ona zarar vermeden bir kutuya bıraktım ve doğaya bırakacağım” dedi.