Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Yüksekova ilçesinde sevinçlerini caddelere taşıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Yüksekova ilçesinde sevinçlerini caddelere taşıdı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini caddelere attı. Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında üstünlüğüyle sona eren maçın ardından dondurucu soğuğa rağmen sevinç gösterisi yapan Galatasaraylı taraftarlar, Cengiz Topel Caddesi ve İpekyolu Caddesi üzerinde kutlama yaptılar. Araçlarla şehir turu atan taraftarlar sloganlara kent merkezini inletirken, Galatasaray taraftarları olaysız bir şekilde dağıldılar.