Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe nüfus müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan detaylı aramada evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi sabah saatlerinde adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alınan 16 şahıs sulh ceza mahkemesine sevk edilirken savcılık 5 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.