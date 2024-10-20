Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatta çalışan İbrahim Özmen isimli vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, öğlen saatlerinde Güngör Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İbrahim Özmen isimli şahıs, inşaatta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Özmen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Hakkari’ye gönderildi. Özmen’in evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.