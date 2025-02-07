HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanan koah ve astım hastası Aynur Aslan (61) için ekipler seferber oldu. Karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmasıyla Aynur Aslan, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Hakkari ve ilçelerinde dünden beri bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mezranın yolu kapandı. Yoğun kar yağışından ötürü 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşatlı köy yolunun kapanması üzerine köyde yaşayan koah ve astım hastası Aynur Aslan’ın rahatsızlanması nedeniyle köy muhtarı Fethi Erci devreye girdi. Muhtar Erci, İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerine ve 112 sağlık çalışanlarına haber verdi. Haber verilmesi üzerine köye doğru gelen karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık çalışanları ambulansla köye ulaştılar. Ekipler koah ve astım hastası Aynur Aslan’a evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına aldılar.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerin yolun açılması ve ambulansın gelmesini sağladıklarını belirten Beşatlı köyü muhtarı Fethi Erci, "Sağ olsunlar haber vermemizle ekipler köye geldiler. Biz de onlara burada yardım ederek kolaylık sağladık. Ekipler hastamıza yaptıkları ilk tedaviyle hastaneye kaldırdılar. Ben de köyüm adına İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği’nin ekiplerine ve 112 sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum’’ dedi.