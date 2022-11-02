Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan aramada bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan aramada bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; 2 Kasım 2022 tarihinde Şehit Jandarma Er Hüseyin Çeken 2022-586 (KEPRE-1) operasyonunda Yüksekova İkiyaka köyü Kepre yaylası kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar gövdesi ve namlusu, 1 adet Baretta 9 mm tabanca, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank mühimmatı, 118 adet uçaksavar mühimmatı, 350 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 4 adet parça halinde docka mayonu, 2 adet parça halinde Bixi mayonu, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet dürbün, 3 adet taş kırıcı, 1 adet güç kaynağı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Timlerin dönüş esnasında yaptığı arama-tarama faaliyeti esnasında güzergah üzerinde; 6 adet anti tank mühimmatı bulunmuş olup, olay yerinde METİ tarafından imha edilmiştir" denildi.