Kapan-Tutun" deprem tatbikatı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yapıldı.

Kapan-Tutun" deprem tatbikatı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de yapıldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen deprem tatbikatını Esenyurt Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Tatbikat öncesinde merkezi ezan sistemiyle sesli bildirim yapılmasın ardından vatandaşlar bulundukları binada "Çök-Kapan- Hayata Tutun" hareketlerine geçti. "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı sonrası binaya Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 sağlık çalışanları ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Binanın çevresi kontrol altına alındıktan sonra, itfaiye ve sağlık ekipleri içeride bulunan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Tatbikatı yerinde bulduklarını belirten bina sakini Abdulcabbar Kurt, "Aslında bölgemiziz deprem bölgesi olduğunu diyebiliriz. Sanırım kaç gündür AFAD tarafından mesaj bilgilendirmesi yapılıyordu. Türkiye geneli bir tatbikat olacağını. Bugün saat 18:57 sıraları camiden yapılan anonsla beraber bizde Çök-Kapan-Hayat Tutun hareketlerini ailece yaparak daha sonra binaya gelen ekiplerle beraber dışarıya çıktık. İnşallah gerçeğini yaşamayız. Ama tedbirli olmak gerekli. Tüm ekiplere çok teşekkür ederiz bina sakinleri adına’’ dedi.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, ’’İnşallah o günleri yaşamayız. Farkındalık oluşturup deprem anında sakin kalıyor ve bilinçli şekilde hareket ediyoruz. Hayatın bir gerçeği olan afetlere tedbir almak bizleri yaşamaya bağlar.” dedi.