HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bozulan ve çökme yaşanan yollarda onarım çalışması başlatıldı.

Esentepe Mahalle Muhtarı Turgut Atalay’ın girişimleri sonucu, ilçesinin Esenyurt Mahallesi’ndeki Pizok TOKİ’lerinde bozulan yolar ekipler tarafından yeniden onarılmaya başlandı. Doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollardaki kilit taşların yeniden onarımı yapılırken, çöken bazı yollar ise asfaltla kaplandı.

Mahallenin hiçbir yolunu asfaltsız bırakmayacaklarını belirten Muhtar Turgut Atalay, “Göreve geldiğimizden beri ilk hedefimiz mahalle yollarımız oldu. Şükür tek tek yaptık ve kalanları da yapacağız inşallah. Pizok TOKİ’lerde yaşayan vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine yaşanan yol sıkıntısını yetkili mercilere götürdük. Sağ olsun ilgilenip çalışmalara başladılar. Desteklerinden dolayı Valimiz Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.