HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde beklenen kar yağışı vatandaşları sevince boğdu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde beklenen kar yağışı vatandaşları sevince boğdu.

Kış mevsimin başlanmasıyla her sene beklenen kar yağışı yerini sıcak havalara bırakması vatandaşları tedirgin etmişti. Şubat ayına günler kala Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir o kadar da vatandaşları sevindirdi. Meteorolojinin son uyarılarından sonra, Yüksekova ilçesinde akşam saatlerin kar yağışı başlarken, kar yağışı yeri beyaza bürüdü. Akşam saatlerinde ani bastıran yoğun kar nedeniyle işten evlerine giden vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, özellikle Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı. Metin Yeşiloğlu isimli vatandaş, "Bu sene çok tedirgindik, çünkü ocak ayı resmen baharı yansıtıyordu. Biz de bu duruma alışık değildik. Çünkü kuraklık her yerde olduğu gibi Yüksekova’da da aynı şekilde başlanmış durumda. Şükürler olsun kar yağışı başlandı, inşallah bu kar yağışı hepimize sağlık ve bereket getirir. Biz şimdi çok mutluyuz çünkü yağış başlandı’’ dedi.

"Meteoroloji uyarmıştı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ‘’İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışlarının yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak’ın doğusu, Hakkari ve Van’ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor’’ ifadelerine yer vermişti. Öte yandan, Yüksekova Belediyesi, Yüksekova 117. Karayolları Şube Şefliği ve Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.