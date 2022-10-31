İneğinin sahibi Sefer Ömgün, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu inek saplandığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Aksu köyü yakınlarında meydana geldi. Sefer Ömgün isimli vatandaşa ait olan inek, yoğun yağışlardan sonra bulunduğu bölgede arazinin yumuşamasıyla oluşan bataklığa saplanarak mahsur kaldı. İneği saplandığı yerden çıkaramayan vatandaşlar, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

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