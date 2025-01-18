Yüksekova’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T isimli kız çocuğu, karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan E.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı olayı duyan yakınları Yüksekova Devlet Hastanesi akın etti.