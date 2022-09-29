HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlatılan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışması devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlatılan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışması devam ediyor.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve beraberindekiler, atık su kirliliğini azaltacak ve halk sağlığına büyük katkı sağlayacak Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkili firmadan bilgi aldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yüksekova Belediyesi tarafından yürütülmekte olan projenin inşaat ve teknik destek işlerinde çalışmalarıyla ilçenin Vezirli köyünde devam ediyor. Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi, Yüksekova ilçesinde yüksek düzeyde çevre koruma ve Avrupa Birliği Su ve Atıksu Direktiflerine uyum sağlamasının mümkün kılınması suretiyle Türkiye’nin AB’ye girişinin de hızlandırılması yapılırken, tesis tamamlandığında 2047 yılına kadar bölgenin atık su arıtma ihtiyacını karşılamış olacak.

Büyük hizmetlerden biri olan Atık Su Arıtma Tesisi Yüksekova’ya değer katacağını ifade eden Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Yüksekova Vezirli’de Avrupa Birliğinin destekleriyle inşası devam eden Atık Su Arıtma Tesisini yerinde inceledik. Yüksekova ilçemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve havalimanıyla, nüfusuyla, gümrük kapısıyla bölgemizde güçlü bir ilçe. Bununla beraber büyük güçlü ilçemiz için büyük projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Avrupa Birliği, Bakanlık ve belediye yetkilerimizle yerinde gördük ve inceledik. Projenin toplam maliyeti 7.5 milyon Euro ve bunun yüzde 80’ni Avrupa Birliği tarafından hibe edilmekte. Yüzde 8’i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ve geri kalanı ise Yüksekova Belediyemiz tarafından finanse edilmekte. Projemiz tüm hızıyla inşaatı devam ediyor. Bu projede emeği geçen sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Avrupa Birliği yetkililerine, Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Projemiz Yüksekova’mıza hayırlı olsun’’ dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Arif Karbak ise "Projenin amacı asıl olarak çevrenin korumasıdır. Bu çevrenin korunması için şehrin içinden geçen derenin içindeki su kalitesini artırılması. Yüksekova’nın yakın 8 mahalledeki atık suyu dereye arıtılmadan veriliyor. Proje devreye girildikten sonra artık su arıtıldıktan sonra verilecek. Bu sayede baştaki derede su kalitesindeki su yükü aynı zamanda yereldeki su kaynaklarındaki kirlilik yükü azalacak. Bu sayede halk sağlığı korumaktan katkıda bulunacaktır. Bu proje tüm bölge halkına hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.