HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, Yüksekova ilçesine bağlı Kazan köyünde nadir görülen Arap tavşanını görüntüledi. Atlı, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanını görüntülediğini söyleyerek, “Akşam köye gittiğim sırada köy yolunda fark ettim. Hemen yaklaşarak cep telefonuyla kayıt altına altım. İlk gördüğümde heyecanlandım, çünkü çoktan görmediğim bir hayvandı. Bu köyde varlıklarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu tür kırmızı listede yer alan türlerin korunması ve kimsenin zarar vermemesi için uyarılar yapılmalıdır. Bu tür hayvanları görmek bizi mutlu ediyor. Bizde bölgeyi karış karış gezerek tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı; kanguru gibi ayaklara, tavşan gibi kulaklara ve fare gibi gövdeye sahip.