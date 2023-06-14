Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.P. isimli sürücünün yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu yere giden 112 sağlık çalışanları, yaralı olan sürücü A.P.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada maddi hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırırken, polis ekipleri inceleme başlattı.