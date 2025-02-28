Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yüksekova’da verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 17 gönüllü için kimlik kartı teslim töreni düzenlendi.

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen kimlik teslim törenine katılan Kaymakam Mustafa Akın, 17 AFAD gönüllüsüne kimliklerini teslim etti. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova’da 17 AFAD gönüllüsüne eğitim verdiklerini söyledi. Amaçlarının eğitim alan gönüllü sayısını arttırmak olduğunu belirten Akın, "Buradaki eğitimde her meslekten vatandaşımız var. Gassal, öğrenci ve satış danışmanı gibi mesleklerden vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu kişiler gönüllü olarak eğitimlerini aldılar. İnşallah ihtiyacımız olmaz, ama ihtiyaç duyulduğunda devlet ve millet olarak afetle mücadele kapsamında çalışmalarımızı daha profesyonel bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.