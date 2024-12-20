Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 62 köyde aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, “Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı” kapsamında küçükbaş hayvanları aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Keçili, Dilektaşı,Doğanlı köylerine giden ekipler; burada ‘zoonoz’ hastalıkları (Bruselloz, tüberküloz, kuduz, şarbon, BSE, kuş gribi gibi) kontrolünün izlenmesi, önlenmesi ile halk sağlığının korunması, hayvan varlığının salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunması suretiyle hayvansal üretimin artırılması, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanarak tüketicilerin korunması amacıyla burada ki küçükbaş hayvanları aşıladı. Şuana kadar 62 köyde aşılama ve kimliklendirme işlemi yapan ekipler, çalışmaları tüm köylere yayarak sonlandırmayı hedefliyor.