Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda yapılan temizleme çalışması sonucu 6 metreyi aşan kar tünelleri oluştu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda yapılan temizleme çalışması sonucu 6 metreyi aşan kar tünelleri oluştu.

Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı 2 bin rakımdaki Meşkan Üs Bölgesinin yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.