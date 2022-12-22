HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 6. katında düşen 55 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 6. katında düşen 55 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olay, Esentepe Mahallesi’nde bulunan konutlarda meydana geldi. Sabah saat 09.50 sıralarında 6 katlı bir konutun çatısını onarmak için çıkan Cuma Bozkurt isimli şahıs, dengesini kaybederek düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede hayatını kaybettiği anlaşılan Bozkurt’un cenazesi ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde Bozkurt’a ait kalan ayakkabılarının yanında çöken arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.

Yapılacak otopsinin ardından Bozkurt’un cenazesinin Gaziantep’e göndereceği öğrenildi.