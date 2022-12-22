Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmalar neticesinde; 21 Aralık 2022 günü Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda 4 adet Type-72 antitank mayını ele geçirildi" denildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet antitank mayını ele geçirildi.

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