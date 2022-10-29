Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkokul müdür yardımcısı Ümit Bartın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Santur çalarak öğrencilerini adeta coştururken, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ilkokul müdür yardımcısı Ümit Bartın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Santur çalarak öğrencilerini adeta coştururken, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Yüksekova ilçesine bağlı sınır köylerden biri olan Armütdüzü köyü okul müdür yardımcısı Ümit Bartın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında renkli etkinliklerle Türkiye’de bir ilki yaşattı. Tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı, rutin bir şekilde kutlanırken, Armutdüzü okulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında İran ve Hindistan müzik aleti olan Santuru, okulun müdür yardımcısı Bartın’ın çalmasıyla etkinliğe adeta renk kattı. İlk kez Santur’la Cumhuriyet Bayramı kutladıklarını diyen Bartın, ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bu güzel öğrencilerimizle coşkulu bir şekilde, renklilik katarak kutlamak daha güzel diye düşünüyorum. Ben de bu düşünceyle yıllardır çaldığım İran ve Hindistan müzik dünyasına ait Santur’la renk katmak istedim. Okulumuzda kısıtlı imkânlarımızla bütün öğretmen arkadaşlarımız çocuklarımız, öğrencilerimiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de hep beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını daha da coşkulu bir şekilde kutlamak için davrandık. Köy sakinleri de bu sefer bu etkinliğimize eşlik etmeye başladılar ve kısa sürede okulun bahçesi daha da canlanmaya başladı. Bu durum karşısında çok mutlu olduk ve okulumuzda tatlı öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle 29 Ekim Cumhuriyetin 99. Yılını hep beraber coşkuyla kutladık’’ dedi.

Öğrenciler ise Cumhuriyet Bayramını ilk kez bu kadar renkli yaşadıklarını belirttiler.