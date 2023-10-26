Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 260 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince her türlü kaçakçılık faaliyetlerini men ve takibine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçemizde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 260 adet gümrük kaçağı cep telefonuna el konulmuş olup 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.