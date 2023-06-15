Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören 18 kadın ilkokuldan mezun oldu.

Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Esenyurt İlkokulunda eğitim gören İran ve Iraklı kadınların da aralarında bulunduğu 18 kişi için mezuniyet töreni düzenlendi. Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan dikiş nakış, el sanatları, kuaför, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim ve okuma yazma kurslarıyla kadınlar sosyal hayata kazandırıldı. Bu çerçevede Esenyurt İlkokulunda verilen eğitimle aralarında İran ve Iraklı kadınların da bulunduğu 18 kişi ilkokuldan mezun oldu.

Mezun olan 18 öğrenci ile bir araya gelen Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, kadınları başarılarından dolayı tebrik ederek yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Düzenlenen mezuniyet törenine Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.