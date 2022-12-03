HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 120 bin 558 kişiye kimlikler evlerinde posta yolu ile teslim edilirken, vatandaşların yüzde 90’ı ise nüfus müdürlüğünde işlemlerini randevusuz yapıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 120 bin 558 kişiye kimlikler evlerinde posta yolu ile teslim edilirken, vatandaşların yüzde 90’ı ise nüfus müdürlüğünde işlemlerini randevusuz yapıyor.

Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğünün çalışanları, vatandaşların hiç bir mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor. İlçe Nüfus Müdürlüğü, 2017’den bu yana vatandaşa 120 bin 558 yeni kimlik verirken, 30 bin 384 pasaport ile 17 bin 724 sürücü belgesinin başvurusunu aldı. Gelişen son teknoloji makinelerle Yüksekovalı vatandaşlar yeni kimlik, pasaport ve sürücü belgelerine yakın zaman diliminde alıyor. Nüfus müdürlüğü personeli, ‘Adreste nüfus’ çerçevesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kimlik kart başvurularını da evden alarak hizmetini de sürdürüyorlar.

"Yüksekova’da ilk kez nüfus istişare toplantısı yapıldı"

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, İlçe Nüfus Müdürlüğü faaliyet bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen faaliyet bilgilendirme ve istişare toplantısında, ilçe merkez ve köyleri olmak üzeri Nüfus müdürlüğü ile ilgili konular masaya yatırıldı. Kaymakam Çimşit başkanlığında, programa katılan STK temsilcileri, merkez ve köy muhtarlarıyla soru ile cevap şeklinde konular tartışıldı.

“2017’den bugüne kadar toplam 120 bin 558 adet kimlik kartı başvurusu alarak teslimini gerçekleştirdik”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksekova İlçe Nüfus Müdürü Filiz Sakız, gelen tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenerek işlemler konusunda yardımcı olmayı ihmal etmediklerini söyledi. Kaymakam Ömer Çimşit başkanlığında gerçekleştirdikleri "Faaliyet Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün e-Devlet adresinde yer aldığını ifade eden Sakız, “Yapılan iş ve işlemler ile ilgili kurum amirlerine, ilçe protokolüne, STK temsilcilerine, vakıf, dernek başkanlarına ve mahalle muhtarlarına bilgi verildi. Toplantı sonunda ise soru-cevap şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak bizler 2017’den bugüne kadar toplam 120 bin 558 adet kimlik kartı başvurusu alarak teslimini gerçekleştirdik. Bunun yanında müdürlüğümüze devri gerçekleştirilen 30 bin 384 adet pasaport ve 17 bin 124 adet sürücü belgesi başvurusu alınmıştır. Ayrıca müdürlüğümüzce adreste nüfus hizmeti çerçevesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın Kimlik Kartı başvurularını ikametlerinde aldık ve almaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüze gelen vatandaşlarımızın yaklaşık %90’nın randevu almadan gelmeleri zaman kaybına, iş ve işlemlerin aksamasına sebebiyet vermektedir. Kıymetli Vatandaşlarımızdan ricamız odur ki, randevu alarak müdürlüğümüze gelmeleridir’’ ifadelerini kullandı.