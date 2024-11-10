Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Yüksekova Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın’ın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saatler 09.05’i göstermesiyle birlikte siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programından sonra Yeni Mahalle’de bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda devam eden anma programında İstiklal Marşı okunarak günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra sinevizyon gösterisi yapıldı.

Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi’nin düzenlediği “Bir ömür hikayesi” isimli oratoryo ile program son buldu.

Düzenlediği programa Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Uğur Öz, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.