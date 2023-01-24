Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan Hakkari’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan Hakkari’de

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova ilçesindeki bir depoda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yeşildere Mahallesi’ndeki bir depoda yapılan aramada 1 ton 350 kilogram gümrük kaçağı olarak değerlendirilen çaya el konulmuş olup 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü olarak, suç ve suçlularla mücadele yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.