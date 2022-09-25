Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalı ile Derecek ilçesi yol kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalı ile Derecek ilçesi yol kontrol noktasında uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Eylül 2022 Cumartesi günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsalında icra edilen arazi aramasında, araziye gömülü vaziyette 2 adet çuval içerisinde, 27 ayrı paket halinde 25 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Jandarma İl Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda 24 Eylül 2022 günü Hakkari ili Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol noktasında B.Ö. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan kontrolde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, araçta yolcu olarak bulunan C.B. ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.