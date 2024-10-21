Yüksekova-Van kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışından dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Havaların soğumasıyla kar yağışı Van ve Yüksekova’nın yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Yüksekova’dan Van istikametine giden çok sayıda sürücü, yoğun kar yağışından dolayı yolda kalarak zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı yolda ilerlemeyen sürücülerin yardımına Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Ekiplerin kar temizleme çalışmasının ardından sürücüler yola devam ettiler.