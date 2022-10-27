Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve aralıklı yağışların ardından ilçede sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Trafiği olumsuz etkileyen sis güzel görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla o anı fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon’un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı beklendiği bildirilmişti.

Yüksekova’da kış mevsiminin kendini tam gösterdiğini ifade eden Hasım Han, “Günlerdir Yüksekova’da hava baya soğudu. Artık kış zamanı. Geçtiğimiz günlerde zaten kar yağışı olmuştu, şu an dağlar karlar altındadır. Bugün sabah saatlerinde işe gitmek üzereyken Yüksekova merkezinde yoğun sis hakimdi. Artık kar havası var” dedi.