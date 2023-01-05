Yetkililer ise yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin hız konusuyla daha dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.

Sürücüler kısa sürede bölgeye gelerek gerekli çalışmaları yapan Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 20’e yakın araç kaygan yoldan dolayı mahsur kaldı. Karayolu üzerindeki Güzelkonak mevkiinde etkisini arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yardımlarına Yüksekova 117. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri yetişti.

Şemdinli karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20’e yakın araç mahsur kaldı.

Hakkari’de yol onarım ve stabilize çalışması devam ediyor

Hakkari’de yol onarım ve stabilize çalışması devam ediyor

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