Hakkari’nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu görenleri şaşırttı.

Yüksekova ilçesinin Şişol Dağı üzerinde oluşan ve yaklaşık bir saat boyunca bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutlarının engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluştuğu ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO’ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek olduğu belirtildi.