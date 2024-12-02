Hakkari Yüksekova’da 2015 yılında girdiği çatışma sonrası yaralanarak şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Yavaş, şehadetinin yıldönümünde Gölcük’teki kabri başında dualarla anıldı.

Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan, 1 Aralık 2015 günü tedavi gördüğü GATA Hastanesi’nde şehit olan Mustafa Yavaş, şehadetinin yıl dönümünde Gölcük’te dualarla anıldı. Şehidin Hisareyn Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen anma törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit Yavaş’ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Okunan Kuran tilavetinin ardından Yavaş ve tüm vatan şehitleri dualarla anıldı.

Şehit Yavaş’ın ailesine bir kez daha sabırlar dileyen Başkan Sezer, "Şehidimiz Mustafa Yavaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.