HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından çocuklar için pandomim etkinliği düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından çocuklar için pandomim etkinliği düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Güngör Mahallesi’nde bulunan Murat Işık Anaokulunda etkinliğin startını verdi. Pandomim etkinliğiyle doyasıya eğlenen çocuklar, polis arabasına da bildirildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Hasret Korkmaz, pandomim gösterisi yaptıklarını belirterek, “Çocuklarla bir araya geldik. Çocukları eğlendirirken bir şeyler öğretmeye çalıştık. Bu şekilde daha çok etkinlik düzenleyerek, onların kalbinde polis sevgisinin yeşermesine vesile oluyoruz. Bu konuda çok mutluyuz” dedi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde ise 2 gün boyunca anaokulları ve anasınıflarında pandomim etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, “Çocuklarla bir araya gelmekten çok mutlu olduk. İleriki süreçte sürpriz etkinliklerimiz de olacak. Çocukların yüzlerinde tebessüme vesile olmanın verdiği mutluluk anlatılmaz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan ve veliler de katıldı.