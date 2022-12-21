HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Müftülüğü tarafından ‘Bilgilendirme ve İstişare’ toplantısı düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Müftülüğü tarafından ‘Bilgilendirme ve İstişare’ toplantısı düzenlendi.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında müftülüğün düzenlediği toplantı, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde yapıldı. İlçe merkezi ve köylerde müftülükle ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç; din, eğitim, hac ve umre ile vakıf hizmetleri ve önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Çimşit başkanlığında yapılan toplantı, soru-cevap bölümüyle son buldu.

Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.