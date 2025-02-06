Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağış nedeniyle araçlar ve tek katlı evler kar altında kalırken okullar ise 1 gün tatil edildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı ilçede park halindeki araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. Özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf ise iş yerinin önündeki karı temizledi.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre il geneli 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirten Emirhan Gür, "Aylardır Yüksekova’da sıcak havalar hakimdi. Dün geceden beri yağan kar yağışı ilçeyi adeta esir aldı. Araçlar ve tek katlı evler şuan kar altında kalmış durumda" dedi.

Metin Dara ise dün akşam bastıran yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "İlçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçmiş durumda. Araçlar kar altında kalmış. Kar yağışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla ilçede okullar bugün için tatil edildi.