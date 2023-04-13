TAHRAN (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başlatılan turizm atağı çerçevesinden İran’da ziyaretlerde bulunan 23 kişilik heyetin temasları olumlu sonuçlandı.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve ilçede faaliyet gösteren bir grup esnaf, İran’nın Mahabat, Urmiye ve Tebriz şehirlerinde çeşitli temaslarda bulundu. ‘Uzak artık size daha yakın olacak’ sloganıyla yola çıkan turizm birleşenleri, iki ülke turizminin gelişmesi için karşılıklı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Urumiye Başkonsolosu Fehmi Çetin, bu tür ziyaretlerin önemine değinerek, “İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bu tür ziyaretlerin yoğunlaşmasıyla önem kazanıyor ve daha da iyi hale gelecek. Geçtiğimiz toplantıda bize aktarılan, sınırlarda ortaya çıkan sorunların giderilmesi için zaten yerel makamlarla irtibat halindeyiz. Bütün bilgileri kendilerine aktardık ve bunun takipçisi olacağız. Bu tür çalışmalarımız sayesinde önümüzdeki sezonda turizm sezonunu başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ülkemize gelen turistlerin önemli bir kısmını, önemli tatil günlerinde İranlı dostlarımızdan oluşuyor. Bunun da gerçekleştirilmesi için bölgemizde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüksekova ilçemizde yeni bir işletme açıldı”

Turizm birleşenleri olarak İran’da çeşitli temaslarda bulunduklarını söyleyen TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, 23 kişilik bir heyetle İran’a geldiklerini belirterek, “27, 28 ve 29 Nisan’da İranlı acente yetkililerini Hakkari’de ağırlayacağız. Hakkari ilimizin tanıtımını yapacağız. Bugün bu amaçla buradayız. İran’dan gelen misafirler ülkemize eğlence, gastronomi ve alışveriş kültürüne geliyorlar. Yüksekova ilçemizde yeni bir işletme açıldı, 170 odalı kapasiteli. Bu da bizim elimizi güçlendirdi. Yüksekova’da havalimanı da var. Hakkari ilimiz de turizm anlamında Türkiye turizm pastasından hakkettiğini alsın istiyoruz. Bu amaç için buradayız” açıklamasını yaptı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ise İran’da ziyaretlerinin devam ettiğini söyleyerek, “Esnafımızla, bölge halkımızla, iş adamlarımızla birlikte İran devletine geldik amacımız Hakkari ilimizi, Yüksekova’yı buradaki acentelerimize tanıtmaktı” şeklinde konuştu.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da tanıtım için önemli çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “27, 28 ve 29 Nisan günleri İran’daki acenteleri Yüksekova’mızda misafir edeceğiz. Onlara Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca’yı tanıtacağız” dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Timur Sevi ise İran’da olumlu görüşmeler yaptıklarını söyleyerek, “27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde İranlı misafirlerimizi Yüksekova’mıza davet ettik. Turizm birleşenleri olarak bölgenin kalkındırması için elimizden gelen tüm gayretleri göstererek İran’ın 3 şehrinde çalışmalarımız yaptık. Bakıldığında çalışmalarımızda güzel sonuçlar çıktı. Bu yapılan toplantı tüm şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.