Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları, Yüksekova-İran arasındaki turizm ağını büyütmek için 4’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yüksekova Esnaf Sanatkârlar Odasının öncülüğünde başlatılan İran-Yüksekova arasındaki turizm atağı için bir araya gelen STK temsilcileri, iş insanları ve yerel esnaf, İran ve Yüksekova arasındaki geliş-gidiş bağlantılarını hızlandırmak için 3 günlük İran ziyareti öncesi fikir alışverişinde bulundu. İran’da gerçekleşecek 3 günlük ziyaretlerin ardından gelecek İranlı misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması görüşüldü.

Her şeyi Yüksekova’nın geleceği için yaptıklarını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Aslında tarihi günler yaşıyoruz. Bu oluşum kolay kolay hiçbir yerde olmuyor. Bizde bugün 4’üncü toplantımızı gerçekleştirdik. İftardan sonra İran’a yapacağımız 3 günlük turizm ziyareti öncesi iş insanlarımız ve ilçenin can damarı olan esnafımızla toplantı gerçekleştik. İran’dan geldiğimizde hemen sonra misafirlerimizi Yüksekova’da ağırlayacağız” dedi.

Yüksekova’nın geleceği için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi ise “Biz STK’lar olarak bu yola öncülük ettik. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bugün İran ve Yüksekova arasındaki turizmi daha da büyütmek için toplantı gerçekleştirdik. İran’a 3 günlük bir ziyaretimiz olacak. İnşallah tüm akışı buraya sağlayacağız, yerel esnafımıza can suyu olacak” diye konuştu.