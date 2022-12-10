Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, şehir merkezi ise bahar havasını yaşıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, şehir merkezi ise bahar havasını yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçenin etrafını saran yüksek rakımlı dağlar kar altında kaldı. Günlerdir soğuk hava etkisini sürdürürken, bugün ilçe merkezi adeta bahar havasını yaşadı. Bazı vatandaşlar ise iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Bugün iki mevsimi bir arada yaşadıklarını ifade eden Nazmi Akbaş, ‘’Bugün hava çok güzel. Şuan ilçenin yüksek rakımlı dağları kar altındayken, biz merkezde bahar havasını yaşıyoruz. Bugün güzel bir güneş var. Malum haftalar öncesi yoğun bir kar yağışı vardı. Bugün adeta iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Tek sıkıntımız bu kömür havası oda olmasaydı güzel olurdu’’ dedi.