Hakkari Valiliği, Yüksekova Halk Kütüphanesinden faydalanan öğrenciler için haftanın 7 günü ücretsiz kek ve çay hizmeti vermeye başladı.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Halk Kütüphanesi’ndeki öğrencilerle bir araya gelerek "kek saati" etkinliğine katıldı. Yüksekova Halk Kütüphanesi’nde KPSS, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere Hakkari Valiliği tarafından ücretsiz kek ve çay verilmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, öğrencilere sunulan bu destek için Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığına teşekkür etti.