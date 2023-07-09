Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni Halk Eğitim Merkezi binasının inşaatı hızla devam ediyor.

4 kattan oluşan ve içerisinde konferans salonu, spor salonu, giyim atölyesi, kafe ve kurs bölümlerinin yer alacağı bina, 12 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Güngör Mahallesi’nde yapılan binanın inşaatında inceleme yaparak, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Çimşit, “Binanın bodrum katı dahil olmak üzere 4 kattan oluşuyor. Binanın iki yıl içerisinde teslim edilmesini öngörüyoruz. Binamızın tabanı bin 200 metrekare üzerine oturtulmuş. 4 bin 800 metrekare kapalı alanı olacak. 33 milyon TL artı KDV ile bir maliyeti olmuştur. Yetkili firma bu süreci hızlandırarak daha kısa sürede teslim edecek. Şu anki halk eğitim merkezi müdürlüğümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Muharrem Malazgirt Lisemizin yanındaki inşaatımız giderek yükseliyor. İnşallah bittiği zaman idari birimlerimiz tamamen burada olacak. Onun haricinde 12 dersliği de olacak. Bir kısım kurslarımızı burada devam ettireceğiz. İnşallah tamamlandığında ilçemiz için güzel bir hizmet olacak’’ dedi.

Kaymakam Çimşit’e Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Özmen, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan ve yüklenici firma sahibi İsmail Sarı eşlik etti.