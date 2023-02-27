HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Gençlik Merkezinin personelleri, hem topladıkları oyuncakları götürmek hem de bölgede çalışmalara destek olmak üzere Hatay’a gitti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Gençlik Merkezinin personelleri, hem topladıkları oyuncakları götürmek hem de bölgede çalışmalara destek olmak üzere Hatay’a gitti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler, 11 ilde yıkıma ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yaşanan felaketin ardından ülke genelinde deprem bölgesine yardım seferberliği başlatılırken, Yüksekova’da da STK, kurum, siyasi parti ve vatandaşlar da bu konuda tek yürek oldu.

Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan oyuncak kampanyası çerçevesinde toplanan oyuncaklar, gençlik merkezi koordinasyonunda Hatay’daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere gönderildi.

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, toplanan oyuncakları gönüllü personelle araca yükleyerek Hatay’a göndereceklerini söyleyerek, “Toplamda 40 kişinin olduğu ekip deprem bölgesinde 10 gün kalacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bünyesinde 42 kişilik bir ekiple Şemdinli’den, Çukurcu’dan ve Yüksekova’dan 3 minibüsle Hatay ilimizde deprem çalışmalarına katılmak üzere gönüllü arkadaşlarımızla yola çıkıyoruz. Bizim ekimizde gönüllü olarak personellerimiz yer aldı. Bizde kaymakamlığımızın bünyesinde deprem bölgesine gidiyoruz. Biz hem deprem çalışmamalarına katılacağız hem de çocuklar için topladığımız oyuncaklarımızı götürüyoruz. 10 gün boyunca bizler deprem bölgesinde olacağız ve ardında yine şehrimize döneceğiz inşallah” dedi.