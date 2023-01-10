Verilen Kahvaltıya, Yüksekova İhlas Haber Ajansı Muhabiri Metin Tek, Yüksekova TRT Kurdi Muhabiri Nevzat Alter, Demir Haber Ajansı Muhabiri Yaşar Kaplan, Anadolu Ajansı Muhabiri Ulaş Güven ve Sabah Gazetesi Muhabiri Musa Düzenci katıldı.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde Polis Evinde yerel ve ulusal gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya ev sahipliği yapan Yüksekova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, sahada zorlu görev yapan gazetecileri dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gazeteciler ise, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, “10 Ocak Çalışan Dünya Gazeteciler Günü” nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.