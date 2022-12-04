2 mağlup etti.

2 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yüksekova Belediye Spor ligin 10. haftasında Kurtalan Spor’u evinde misafir etti. Yüksekova Şehir Stadı’nda saat 13.00’da başlayan müsabakanın orta hakemliğini Şanlıurfa bölgesinden Bekir Aslan yaparken, yan hakemleri ise İzmir bölgesinden Yaşar Can Daşdelen ve Şanlıurfa bölgesinden Mehmet Direkli yaptı. Her iki takımının kontrollü başladığı müsabakada konuk ekip 15. dakikada Emir Ersoy’un ayağından kazandığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Muhammed Emin Şimşek’in 50. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında oyun hakimiyetini eline alan ev sahibi takım Çetin Özer’in 60. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı. Ev sahibi takım golden sonra rakip kaleye yaptığı ataklar sonucu 72. dakika Çetin Özer’in attığı golle durumu 2-2 yaparak eşitledi. Maçın son dakikalarında hızını kesmeyen ev sahibi takım 90+4’te İzzet Kılıç’ın attığı golle maçı 3-2 kazandı. Ev sahibi takım aldığı 3 puanla puanını 7 yaparak averajla 11. sıraya yükselirken, konuk takım ise 7 puanda kalarak averajla 13. sıraya geriledi.