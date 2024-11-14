Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Sadâ Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı’ projesi kapsamında Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi hibe desteği kazandı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordine ettiği program kapsamında, Hakkari’den katılan Yüksekova AİHL, “Sinema ve Fotoğrafçılık” kategorisinde ve “Fotoğraflarla Manevi Değerler” isimli projeleriyle hibe almaya hak kazandı. Türkiye geneli 388 imam hatip okulunun başvurduğu proje içerisinden desteklenecekler arasında kabul edilen Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi; “Her An, İnançla Çekilen Bir Kare!” sloganıyla Hakkari’de tek hibe desteği alan imam hatip okulu olma başarısı sağladı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz: “Projeyi üstün gayretleriyle yazan Proje Koordinatörü Sena Nur Okur başta olmak üzere bu gurur verici başarıda emeği geçen yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve okul proje yazım ekibimize çok teşekkür ederiz. Gençlerimizin eğitim, kültür ve sanat alanında daha fazla gelişim göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

MEB tarafından desteklenecek bu proje ile okula ‘Fotoğrafçılık Atölyesi’ kurulacak. Böylelikle öğrencilerin, fotoğrafçılık yoluyla İslam’ın estetik perspektifinden manevi değerleri sanatla birleştirme yetenekleri güçlendirilecek. Ayrıca proje; öğrencilerin çevrelerinde ve doğada meydana gelen olayları ve canlı/cansız her şeye Kur’an-ın ışığıyla bakabilmelerini; dünyayı ayetlerin ve hadislerin nazarında görerek anlamlandırabilmelerini sağlamayı da amaçlıyor. Proje kapsamında, alanında uzman bir fotoğrafçı tarafından 300 kişiye seminer verilecek. 30 öğrenci, fotoğrafçılık becerilerini geliştirerek eserler ortaya koyacak. 100’ün üzerinde fotoğraf çekimi yapılacak ve bu fotoğraflardan 40 tanesi, sergilenecek ve projenin sonunda bir fotoğraf albümü hazırlanarak öğrencilere ve halka sunulacak.