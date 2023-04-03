Yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun konuşulacağı QUAAS 2023 Konferansı başlıyor.

Quality Assurance, Accreditation and Standardisation Conference 2023 (QUAAS 2023) 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliğinde Beylikdüzü Yerleşkesi’nde düzenleniyor. Konferansta yükseköğretimde kalite ve akreditasyon masaya yatırılacak.

Konferansta, Dr. Donald Staub, Özge Coşkun Aysal ile Dil Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) Başkanı Didem Mutçalıoğlu ana konuşmacı olarak yer alacak.

Ölçme ve Değerlendirme alanında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Reza Vahdani, Eğitimde Liderlik ve Yönetim alanında Dr. Tom Godfrey, Müfredat Geliştime alanında Jackie Halsall ve Mesleki Gelişim alanında ise TESOL Türkiye Başkanı Sinem Atamsoy Koşar düzenleyecekleri oturumlar ile konferansa katkı sağlayacaklar.

Doğuş Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Tuğba Kın’ın moderatör olarak destek vereceği konferans ile ilgili detaylara Beykent Üniversitesi’nin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.