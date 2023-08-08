Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Program kapsamında YÖKAK tarafından görevlendirilen Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Bülent Çavaş, Dr. Yusuf Gocuk, ve Esra Köyönü’nden oluşan Değerlendirme Takımı; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden Atatürk Üniversitesini değerlendirecek.

Gelecek dönem için 67. akademik yılına hazırlanan ve bu süreçte elde ettiği kazanımları Araştırma Üniversitesi ünvanı ile taçlandıran Atatürk Üniversitesi, bir yandan dünya üniversiteleri ile rekabet etmek üzere başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sunmuş olduğu hizmetin kalitesini artırmak ve sürekli iyileştirmek için de tüm birimleriyle dinamik bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Rektör Çomaklı: “YÖKAK Değerlendirme Takımı, Gelişme ve İlerleme Yolunda Gösterdiğimiz Çabaya Katkı Sunuyor”

Bir dizi inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere 3 gün boyunca birim ziyaretleri ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek olan heyetin, Atatürk Üniversitesinin güçlü yönleri ile gelişmeye açık yönleri üzerine yapacakları değerlendirmelerin kendileri için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemizde misafir ettiğimiz YÖKAK Değerlendirme Takımının kıymetli üyeleriyle ilk olarak senato ve yönetim kurulu heyetimizin de yer aldığı toplantıda bir araya geldik. Genel bir bilgilendirmenin yapıldığı toplantının ardından değerli misafirlerimiz üç gün boyunca saha ziyaretleri gerçekleştirecek, yerleşkemizi ve birimlerimizi ziyaret edecek. Üniversitemiz üst yönetimi, akademik ve idari personelimiz ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek olan değerlendirme heyeti; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi gibi alanlar başta olmak üzere birçok konuda üniversitemizde yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek. Üniversitemizin kaliteli eğitimini ve sunduğu standart üstü hizmeti dinamik tutmak için gösterdiğimiz çabaya katkı sunan YÖKAK Değerlendirme Takımının değerli üyelerine teşekkürler ediyor, kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Takım üyeleri; ortak fiziki mekân ziyareti kapsamında kütüphane, yemekhane, spor salonları ve çalışma alanlarının yanında birim ziyaretleri de gerçekleştirerek fakülteler, enstitüler, koordinatörlükler ve araştırma-uygulama merkezlerine yönelik incelemelerde bulunuyor.